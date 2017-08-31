Luis Nani Lazio'ya transfer oldu

Serie A ekibi Lazio, Luis Nani ile kiralık olarak anlaşmaya vardı. İmza için Roma'ya gelen Portekizli kanat oyuncusu, atkı ile objektiflere poz verdi.

10 MİLYON EURO SATIN ALMA MADDESİ

Lazio'nun kiralama anlaşmasının yanısıra 10 milyon euroluk bir satın alma maddesi koyduracağı ifade edildi.