Luis Nani'den Fenerbahçe itirafı

Şu sıralarda kariyerinde İtalya’da devam eden Nani, kendisinden büyük beklentiler olduğunu ancak; sarı-lacivertli taraftarları mutlu edemediğini ifade etti.

Nani, ziyaret esnasında itiraf etti

2015 yazında Manchester United'dan Fenerbahçe'ye transferi büyük ses getiren Luis Nani, Roma'da ziyaret ettiği bir okulda flaş itiraflarda bulundu.

Sarı Lacivertlilerin Valencia'ya sattığı Nani, kiralık olarak forma giydiği Lazio'da şu ana kadar gösterdiği performanstan ötürü büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

“Taraftarlarımızı mutlu edemedim”

Nani, "Benden beklentiler büyüktü. Ancak taraftarlarımızı mutlu edemedim." ifadelerini kullandı.

Nani’nin İtalya macerası bitebilir

Bu yıl Serie A'da yalnızca 2 maça ilk 11'de çıkabilen Nani, Lazio'da yeterli şansı bulamadığı için de büyük hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. Lazio'nun, Nani için opsiyon kullanmayı düşünmediği haberleri İtalyan basınında yer almıştı.

(Fanatik)