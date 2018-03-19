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Luis Neto, Portekiz Milli Takımı'na çağrıldı

Fenerbahçeli Luis Neto, Ruben Dias'ın yerine Portekiz milli takımı aday kadrosuna dahil edildi.

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Portekiz Milli Takımı'nda teknik direktör Fernando Santos'un çalışmalarını yürüttüğü ve savunma hattında yoğun bir hazırlık yaptığı ifade edilmişti. Bu bölge için de Luis Neto'nun ciddi anlamda adının geçtiği kaydedilmişti.

Bugün Portekiz Milli Takımı'nın son hali şekillendi ve Luis Neto, Ruben Dias'ın yerine kadroya dahil edildi.

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