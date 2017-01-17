3 büyüklerin transfer listesinde olan Luiz Adriano Rusya'ya gitti
Shaktar Donetsk'ten Milan'a transfer olan, fakat Serie A'da başarılı bir performans ortaya koyamayan Luiz Adriano Spartak Moskova ile anlaşmaya vardı.
- Eurosport
Son dönemde ismi üç İstanbul kulübüyle de anılan Luiz Adriano, Spartak Moskova'ya transfer oldu.
Rusya Premier Ligi takımlarından Spartak Moskova, AC Milan'ın Brezilyalı forveti Luiz Adriano'yu kadrosuna kattı. Rus kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalandığı bildirildi. Açıklamada, sözleşmenin detayları hakkında bilgi verilmedi.
Shakhtar Donetsk'te gösterdiği performansla futbol dünyasının dikkatini çeken Adriano, 2015'te AC Milan'a transfer olmuştu. İtalyan ekibinde beklentileri karşılayamayan Brezilyalı golcü 36 maçta sadece 6 gol kaydetti.
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