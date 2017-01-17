Son Dakika Haberleri E-gazete 17Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

3 büyüklerin transfer listesinde olan Luiz Adriano Rusya'ya gitti

Shaktar Donetsk'ten Milan'a transfer olan, fakat Serie A'da başarılı bir performans ortaya koyamayan Luiz Adriano Spartak Moskova ile anlaşmaya vardı.

  • Eurosport
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Son dönemde ismi üç İstanbul kulübüyle de anılan Luiz Adriano, Spartak Moskova'ya transfer oldu.
 
Rusya Premier Ligi takımlarından Spartak Moskova, AC Milan'ın Brezilyalı forveti Luiz Adriano'yu kadrosuna kattı. Rus kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalandığı bildirildi. Açıklamada, sözleşmenin detayları hakkında bilgi verilmedi.
 
Shakhtar Donetsk'te gösterdiği performansla futbol dünyasının dikkatini çeken Adriano, 2015'te AC Milan'a transfer olmuştu. İtalyan ekibinde beklentileri karşılayamayan Brezilyalı golcü 36 maçta sadece 6 gol kaydetti.
 
 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Reina saldırganı böyle Abdulkadir Masharipov böyle yakalandı

Reina saldırganı böyle Abdulkadir Masharipov böyle yakalandı

Bir korunma mekanizması olarak şeffaf hayvanlar

Bir korunma mekanizması olarak şeffaf hayvanlar

2017’de Türkiye’de 70’e yakın yeni model yollara çıkacak

2017’de Türkiye’de 70’e yakın yeni model yollara çıkacak

Kırmızı deniz ejderi ilk defa böyle görüntülendi

Kırmızı deniz ejderi ilk defa böyle görüntülendi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA