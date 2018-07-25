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Luiz Adriano'dan Fenerbahçe itirafı! 'Fenerbahçe'den teklif almıştım'

Spartak Moskova'nın golcü oyuncusu Luiz Adriano, 2015 yılında Milan'a transferi sırasında Fenerbahçe'den de teklif aldığını açıkladı.

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Spartak Moskova forması giyen tecrübeli golcü Luiz Adriano, Rus basınına verdiği röportajında transferiyle ilgili sürpriz bir itirafta da bulundu.

Shakhtar Donetsk ve AC Milan kariyerlerinin ardından 2017'de bu yana Spartak Moskova forması giyen Luiz Adriano, 2015 yılında Fenerbahçe'nin kapısından döndüğünü söyledi.

Brezilyalı golcü oyuncu, röportajı sırasında 'Bugüne kadar kariyerinde aldığın en büyük teklif neydi?' şeklinde soruya ''İki önemli takımdan teklif almıştım. Fenerbahçe de beni istiyordu, Milan da. Ben tercihimi Milan'dan yana kullandım. Milan çok büyük ve her şeyin çok iyi organize olduğu bir kulüp'' yanıtını verdi.

Luiz Adriano, 2015 yılında Shakhtar Donetsk'ten 8 milyon euro bonservis bedeliyle AC Milan'a transfer olmuştu. Brezilyalı oyuncu Milan'da beklentilerin çok altında kalırken, 2017'de Spartak'a geldi.

(Sporx)

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