Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Luka Modric'in Inter'e transfer olacağı iddia edildi

'Luka Modric, İtalya'ya transfer olacak.' Bu iddia Hırvat menajer Marko Naletiliç'e ait.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric'in adı bir süredir Inter ile anılıyor. Menajer Marko Naletiliç'e göre, Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu seçilen Modric, İtalyan ekibinin teklifini kabul edecek.

Hırvat menajer "Inter'in Modric ile ilgilenmesi ve oyuncunun da bu teklifi düşünmek istemesi, onun sonunda İtalya'ya gideceğini gösteriyor. Bunda Cristiano Ronaldo'nun da artık İtalya'da oynaması etkili olmuştur. Ne sebeple olursa olsun, Modric, Serie A'da da yıldızlaşmak isteyecektir. Çünkü o da birçok Hırvat gibi, İtalyan futbolunu izleyerek büyüdü" ifadelerini kullandı.

İtalya'da transfer dönemi cuma günü sona erecek. 2012'de Real Madrid'e transfer olan Luka Modric'in sözleşmesi 2020'de bitecek.

(Ntvspor)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Citroen C4 Cactüs modelini inceledik

Citroen C4 Cactüs modelini inceledik

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Uzaydan gizemli sinyal!

Uzaydan gizemli sinyal!

Hangi besinde, kaç küp şeker bulunur?

Hangi besinde, kaç küp şeker bulunur?

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA