Lukas Podolski, muhabir Florian König’le tartıştı

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Köln deplasmanda Arsenal ile karşı karşıya geldi. Ancak ; karşılaşmadan çok mücadele öncesinde yaşananlar dikkat çekiciydi. UEFA, Arsenal ve Köln kulüpleri hakkında soruşturma açtı.

Adı Köln ile özdeşleşen isimlerden biri olan ve daha önce Arsenal formasını da terleten Lukas Podolski de karşılaşmayı farklı gözle izleyen isimlerden biriydi.

Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra Japon ekibi Vissel Kobe’ye transfer olan Podolski, sosyal medya üzerinden RTL muhabiri ile tartıştı. Podolski twitter’da yaptığı yorumda, “50 kişiden ötürü bunların yapılması saçma. Stadyumun havası gayet normaldi” ifadesini kullandı.

Alman golcünün bu paylaşımına katılanların sayısı dikkat çekerken, Podolski’nin yorumuna RTL Muhabiri Florian König’ten farklı bir eleştiri geldi.

König, Podolski’ye cevaben, ”Fakat 50’den çok fazla. Maalesef” dedi. Podolski ise, ”20 bin kişiden 50 kişi mi? Oktoberfest’te yaşanan bir olay bile daha kötü olabilir.” ifadesini kullandı.

Ardından König, ”Haklısın. Ancak esas sorun 50 değil. Bunun kapsamı değil” yorumunu yaptı. Ardından Podolski de, ”O zaman lütfen raporları okuyun. Samanlıkta iğneyi daima arayın. Performansı ve havayı vurgulayın” şeklinde konuştu.