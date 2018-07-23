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Lukas Podolski'den Mesut Özil paylaşımı: Her zaman mutlu ol ve pozitifliğini koru

Lukas Podolski, Almanya Milli Takımı'nı bırakan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Alman forvet oyuncusu Lukas Podolski, ayrımcı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Mesut'un milli takım ve Arsenal'den eski takım arkadaşı Podolski, Instagram hesabından, 2014 FIFA Dünya Kupası zaferini kutladıkları bir fotoğrafı, "Asla unutmayacağımız tarihi bir gece. Daima dünya şampiyonuyuz." notuyla paylaştı.

Podolski ayrıca "Çoğu zaman beraber kazandık, bazen de başaramadık. Sonuçta futbol bu... Seninle takım arkadaşı olmak her zaman büyüleyiciydi. Eğlenceli ve kahkaha dolu anlar paylaştık. Daha da paylaşacağımıza eminim. Her zaman mutlu ol ve pozitifliğini koru." ifadelerini kullandı.

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