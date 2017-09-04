Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Lüksemburg deplasmanda Fransa ile 0-0 berabere kalarak 103 yıl sonra ilk kez Fransa'dan puan aldı

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin en büyük sürprizini Fransa deplasmanından 0-0 beraberlikle dönen Lüksemburg gerçekleştirdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kadrosunda Paul Pogba, Kylian Mbappe ve Antoine Griezmann gibi yıldızları bulunduran Fransa, FIFA sıralamasında 136'ncı sırada bulunan Lüksemburg ile Stade de France'da 0-0 berabere kalarak büyük şok yaşadı.

A Grubu'nun lideri Maviler, Hollanda galibiyeti sonrasında büyük fark hedeflediği Lüksemburg maçında aradığı golü bir türlü bulamadı. 90 dakika boyunca attığı 34 şutta mutlu sona ulaşamayan Didier Deschamps'ın öğrencileri, konuk ekibin 80. dakikada geliştirdiği kontra atakta topun direkten dönmesiyle derin bir nefes aldı.

Bu sonucun ardından Fransa puanını 17'ye yükseltti ve bitime iki hafta kala en yakın takipçisi İsveç'in 1 puan önünde liderliğini sürdürdü.

103 yıl sonra ilk puan

Lüksemburg ise gecenin sürprizini gerçekleştirmesinin yanısıra, tarihi bir puan kazandı. 582 bin nüfusa sahip Batı Avrupa ülkesi, 1914'teki 5-4'lük galibiyetten sonra Fransa'dan ilk kez puan aldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
FBI'ın Rus konsolosluğunu arama görüntüleri ortaya çıktı

FBI'ın Rus konsolosluğunu arama görüntüleri ortaya çıktı

Japon prensesi Mako ünvanını kaybetmek uğruna nişanlandı!

Japon prensesi Mako ünvanını kaybetmek uğruna nişanlandı!

Tatilciler dönüş yolunda

Tatilciler dönüş yolunda

Los Angeles tarihindeki en büyük yangın!

Los Angeles tarihindeki en büyük yangın!

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA