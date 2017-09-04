Lüksemburg deplasmanda Fransa ile 0-0 berabere kalarak 103 yıl sonra ilk kez Fransa'dan puan aldı

Kadrosunda Paul Pogba, Kylian Mbappe ve Antoine Griezmann gibi yıldızları bulunduran Fransa, FIFA sıralamasında 136'ncı sırada bulunan Lüksemburg ile Stade de France'da 0-0 berabere kalarak büyük şok yaşadı.

A Grubu'nun lideri Maviler, Hollanda galibiyeti sonrasında büyük fark hedeflediği Lüksemburg maçında aradığı golü bir türlü bulamadı. 90 dakika boyunca attığı 34 şutta mutlu sona ulaşamayan Didier Deschamps'ın öğrencileri, konuk ekibin 80. dakikada geliştirdiği kontra atakta topun direkten dönmesiyle derin bir nefes aldı.

Bu sonucun ardından Fransa puanını 17'ye yükseltti ve bitime iki hafta kala en yakın takipçisi İsveç'in 1 puan önünde liderliğini sürdürdü.

103 yıl sonra ilk puan

Lüksemburg ise gecenin sürprizini gerçekleştirmesinin yanısıra, tarihi bir puan kazandı. 582 bin nüfusa sahip Batı Avrupa ülkesi, 1914'teki 5-4'lük galibiyetten sonra Fransa'dan ilk kez puan aldı.