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Lyon - Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler...

Bu akşam Stade des Lumieres'te Olympic Lyon ile karşı karşıya gelecek olan temsilcimiz Beşiktaş, rövanş için avantajlı skor peşinde...

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Haydi Beşiktaş yeni bir tarih yazma zamanı... Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi çeyrek finali ilk maçında deplasmanda Lyon'a konuk oluyor. Kartal, "Erken final" olarak nitelendirilen eşleşmenin ilk maçında avantajlı bir skor almak istiyor. Sakat Quaresma ile cezalı Aboubakar yok. Lyon'da ise Maxime Gonalons cezalı... Beşiktaş'ta Caner, Marcelo ve Oğuzhan, kart görmesi halinde rövanşta oynayamayacak. Fransa ekibinde de Cornet, Sergi Darder, Rafael ve Lucas Tousart kart sınırında bulunuyor.

BU SEZON KAYIPSIZ

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı dört maçı da kaybetmedi (3G, 1 B). Rakip ağları 10 kez sarsarken, sadece 4 gol yedi.

MUHTEMEL 11'LER

LYON: Lopes, Rafael, Mbiwa, Diakhaby, Morel, Darder, Tolisso, Tousart, Fekir, Valbuena, Lacazette

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Marcelo, Mitrovic, Tosic, Atiba, Oğuzhan, Babel, Talisca, Adriano, Cenk Tosun

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