Lyon - Beşiktaş maçını Miguel Mateu Lahoz yönetecek
Perşembe günü Des Lumieres Stadı'nda oynanacak olan Lyon - Beşiktaş maçını İspanyol hakem Miguel Mateu Lahoz yönetecek.
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finali’nde mücadele veren Beşiktaş’ın 13 Nisan Perşembe günü deplasmanda Fransa’nın Lyon takımıyla oynayacağı karşılaşmanın hakemleri açıklandı.
Stade de Lyon’da TSİ 22.05’te başlayacak mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu’ndan Antonio Miguel Mateu Lahoz yönetecek. Lahoz’un yardımcılıklarını Javier Rodriguez ve Pau Cebrian Devis yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Teodoro Sobrino olacak.
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