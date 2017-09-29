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Lyon, Atalanta ile içeride oynadığı maça taraftarlarının yarısını almadı

Beşiktaş'ın deplasman için uyguladığı Avrupa maçlarında taraftar kısıtlamasını Lyon, kendi stadında seyircisine getirdi, Atalanta önünde tam destekten yoksun kaldı.

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Fransa'nın Lyon Kulübü 'sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer' tabirine uygun bir tedbir politikasını yürürlüğe koydu. Geçen sezon Beşiktaş ile oynadığı maçta çıkan olaylar nedeniyle tıpkı siyah-beyazlılar gibi ertelemeli men cezası alan kulüp, bu cezanın işlerlik kazanmaması için sıra dışı bir yönteme başvurdu.

Cezadan kaçmak için

Avrupa Ligi ilk maçında Apollon ile deplasmanda oynayan ve dün gece Atalanta karşısında ilk kez seyirci karşısına çıkan Lyon, Kartal'dan farklı bir yol izledi. Beşiktaş bu cezanın yürürlüğe girmemesi için deplasmana seyirci götürmezken, Fransız ekibi kendi sahasında kendi seyircisini bloke etti.

İtalyanlar gelmesin diye

Biletleri genel satışa çıkarmayan Lyon, yalnızca sınırlı sayıda bileti arz ederek istemediği taraftarların gelmesini önlemeye yönelik bir hamle gerçekleştirdi. Bu şekilde Lyon dışı ikameti olan taraftarların stada girmesinin önlenmek istendiğine dair bir amacın bulunduğuna dikkat çekildi.

Yarısı boş kaldı

Böylece başta İtalyan taraftarlar olmak üzere stada 'kontrolsüz' girişi önlediği düşüncesinde olan Lyon Kulübü'nün bu tavrı, Avrupa Ligi maçında tribünlerde büyük boşluklar doğmasına neden oldu. 60 bin kişilik Groupama Stadı'nda dün geceki Atalanta maçında yalnızca 30 bin seyirci vardı.

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