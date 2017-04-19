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Lyon Başkanı Aulas: İki takım için de doğru bir karar

Olympique Lyon Kulübü Başkanı Jean-Michel Aulas, UEFA Disiplin Komitesi'nin verdiği cezaların iki takım için de doğru bir karar olduğunu söyledi.

  • DHA
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Olympique Lyon Kulübü Başkanı Jean-Michel Aulas, UEFA Disiplin Komitesi'nin verdiği cezaların iki takım için de doğru bir karar olduğunu söyledi.

Lyon ekibinin yarın Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesi gerçekleştirdiği idman sırasında basın mensuplarına konuşan Aulas, "İki takım için de doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Ama Beşiktaş için zor bir karar olmuş olabilir. Çünkü yarın maçları var ve son dakika öğrenilmiş bir haber" dedi.

Yarın oynanacak maçı da değerlendiren Aulas, "Çok önemli bir maça çıkacağız. Bence iki takımın da şansları eşit. Yarın galip gelip yarı finale çıkmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

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