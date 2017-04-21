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Lyon Başkanı Aulas, yarı finali değerlendirdi

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ı penaltılarda eleyen Lyon'da başkan Jean-Michel Aulas, teknik direktörüne övgülerde bulundu.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ı penaltılarda eleyerek adını yarı finale yazdıran Lyon'da başkan Jean-Michel Aulas, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
 
"MUHTEŞEM BİR TAKIMIZ"
 
Son dönemlerde acı çektiklerini vurgulayan Aulas, "Muhteşem bir takımımız var. Son aylarda çok acı çektik. Turu geçmeyi başardık. Eleştirilerden korkmadan söyleyebilirim. Bruno Genesio harika bir teknik adam" ifadelerini kullandı.
 
"HARİKA DAYANIŞMA..."
 
Önemli bir deneyim yaşadıklarını vurgulayan Aulas, "Bu gece Lyon için unutulmaz bir deneyim oldu. Lyon ailesi olarak harika bir dayanışma gösterdik" şeklinde konuştu.

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