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Lyon Başkanı Aulas'ın Beşiktaş maçı başlamadan önce söylediği sözler ortaya çıktı

Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas'ın Beşiktaş maçı başlamadan önce söylediği sözler ortaya çıktı.

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Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas'tan Beşiktaş'a ağır suçlamalar. Lyon - Beşiktaş arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek ilk maçı öncesi yaşanan olaylar nedeniyle maç 45 dakika geç başlamıştı.
 
Olaylar sırasında sahaya inen Lyon Başkanı Aulas, taraftarlar ile bir konuşma yapmış ve maçın tamamını da taraftarlar arasında izlemişti.
 
Aulas'ın maç öncesinde Lyon taraftarlarına ''Siz benden daha çok korkmadınız. Türkler ceza alacak'' dediği ortaya çıktı.
 
Beşiktaş - Lyon maçının rövanşı 20 Nisan tarihinde Vodafone Arena'da oynanacak.

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