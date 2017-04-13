Lyon Beşiktaş canlı izle TRT 1 canlı yayın

Lyon Beşiktaş canlı yayın TRT 1’den izlenebilecek. UEFA Avrupa Ligi çeyrek final turu ilk maçında, temsilcimiz Beşiktaş’ın rakibi Fransızların ünlü temsilcisi Olympique Lyon. TRT 1 canlı yayın ile Lyon Beşiktaş izle. Zorlu maçın başlama saati 22:05 olacak. Karşılaşmada İspanyol hakem Mateu Lahoz düdük çalacak. Lyon ve Beşiktaş tarihlerinde ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya gelecek.

İLK 11'LER

Lyon: Lopes, Mammana, Diakhaby, Morel, Rafael, Tousart, Tolisso, Fekir, Valbeuena, Lacazette, Ghezza

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Mitrovic, Marcelo, Adriano, Tosic, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Cenk

Haydi Beşiktaş yeni bir tarih yazma zamanı... Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi çeyrek finali ilk maçında deplasmanda Lyon'a konuk oluyor. Kartal, "Erken final" olarak nitelendirilen eşleşmenin ilk maçında avantajlı bir skor almak istiyor. Sakat Quaresma ile cezalı Aboubakar yok. Lyon'da ise Maxime Gonalons cezalı... Beşiktaş'ta Caner, Marcelo ve Oğuzhan, kart görmesi halinde rövanşta oynayamayacak. Fransa ekibinde de Cornet, Sergi Darder, Rafael ve Lucas Tousart kart sınırında bulunuyor.

MAÇ ÖNCESİ FRANSA’DA GERGİNLİK

Lyon - Beşiktaş karşılaşması öncesi Siyah-beyazlı taraftarlar ile polis arasında gerginlik yaşandı. Polis, Lyon Stadı'na yürüyen bir grup Beşiktaş taraftarına biber gazı ile müdahale etti.

Öte yandan Fransız RMC Sport'un iddiasına göre olaylar şöyle gerçekleşti; Parc OL'ye 200 metre mesafede toplanan bazı Beşiktaş taraftarları ellerindeki meşaleleri Lyon taraftarlarına doğru fırlattı. Bunun üzerine Lyon taraftarlarının da bariyerleri aşarak Beşiktaş taraftarına doğru yöneldiği ve araya Fransız polisinin girdiği kaydedildi. Polis, Beşiktaş taraftarlarının olduğu bölgeye biber gazlı müdahelede bulundu. Öte yandan bazı Lyon taraftarları Türk taraftarların araçlarına saldırırken bir Fransız taraftar gözaltına alındı.

Ayrıca Fransız polisi, bir Beşiktaş taraftarını göz altına aldı.

MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER

Lyon ve Beşiktaş tarihlerinde ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya gelecek.

Lyon Türk takımlarıyla Avrupa kupalarında oynadığı 10 maçın 5’ini kazandı, dördünü kaybederken bir maç berabere bitti.

Türk takımları, Fransız takımlarıyla deplasmanda oynadığı 35 maçın sadece sekizini kazanabildi.

Beşiktaş Fransız takımlarıyla deplasmanda oynadığı üç maçı da ikişer gol yiyerek kaybetti, ancak iç sahada oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi.