Lyon Beşiktaş maçı saat kaçta
Lyon Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanal yayınlayacak? Futbolseverlerin Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’nde Lyon ile yapacağı karşılaşma için geri sayımları devam ediyor.
Beşiktaş Lyon maçı saat kaçta? Hangi kanal canlı yayınlayacak? Bu akşam TRT 1 ekranlarında futbol şöleni var. Beşiktaşlı taraftarların ve futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Lyon Beşiktaş karşılaşması için geri sayım devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final Turu ilk maçında Beşiktaş, Olmpique Lyon ile karşılaşıyor. Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor’u deplasmanda 4-3 yenerek liderliğini sürdüren siyah beyazlılarda gözler UEFA Avrupa Ligi’ndeki Olympique Lyon maçına çevrildi. Lyon ise kendi evinde konuk ettiği Lorient’e 4-1 mağlup oldu. Siyah beyazlı ekip, Lyon’u geçerek final yolunu açmak ve Stockholm yürüyüşüne devam etmek için mücadele edecek.
LYON BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Lyon Stadı’nda 13 Nisan Perşembe günü saat TSİ 22.05’te başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma, İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz tarafından yönetilecek.
TRT 1 YAYIN AKIŞI 13 NİSAN 2017
19.00 Erhan Çelik ile Ana Haber
19.55 Hava Durumu
20.21 Kendi Düşen Ağlamaz
22.05 UEFA AVRUPA LİGİ LYON-BEŞİKTAŞ
00.05 Değişimin Eşiğindeki Ülke Türkiye
01.00 Lise Devriyesi
03.30 Bir Yastıkta Kocayalım
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