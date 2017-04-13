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Lyon Beşiktaş maçı saat kaçta

Lyon Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanal yayınlayacak? Futbolseverlerin Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’nde Lyon ile yapacağı karşılaşma için geri sayımları devam ediyor.

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Beşiktaş Lyon maçı saat kaçta? Hangi kanal canlı yayınlayacak? Bu akşam TRT 1 ekranlarında futbol şöleni var. Beşiktaşlı taraftarların ve futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Lyon Beşiktaş karşılaşması için geri sayım devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final Turu ilk maçında Beşiktaş, Olmpique Lyon ile karşılaşıyor. Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor’u deplasmanda 4-3 yenerek liderliğini sürdüren siyah beyazlılarda gözler UEFA Avrupa Ligi’ndeki Olympique Lyon maçına çevrildi. Lyon ise kendi evinde konuk ettiği Lorient’e 4-1 mağlup oldu. Siyah beyazlı ekip, Lyon’u geçerek final yolunu açmak ve Stockholm yürüyüşüne devam etmek için mücadele edecek.

 

LYON BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lyon Stadı’nda 13 Nisan Perşembe günü saat TSİ 22.05’te başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma, İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz tarafından yönetilecek.

 

TRT 1 YAYIN AKIŞI 13 NİSAN 2017

19.00 Erhan Çelik ile Ana Haber

19.55 Hava Durumu

20.21 Kendi Düşen Ağlamaz

22.05 UEFA AVRUPA LİGİ LYON-BEŞİKTAŞ

00.05 Değişimin Eşiğindeki Ülke Türkiye

01.00 Lise Devriyesi

03.30 Bir Yastıkta Kocayalım

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