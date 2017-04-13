Lyon Beşiktaş maçı TRT 1'de
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Lyon Beşiktaş canlı yayın TRT 1 ekranlarında olacak.
Lyon Beşiktaş TRT 1’de ekranda olacak. UEFA Avrupa Ligi çeyrek final turu ilk maçında, temsilcimiz Beşiktaş’ın rakibi Fransızların ünlü temsilcisi Olympique Lyon. Zorlu maçın başlama saati 22:05 olacak. Karşılaşmada İspanyol hakem Mateu Lahoz düdük çalacak. Lyon ve Beşiktaş tarihlerinde ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya gelecek.
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