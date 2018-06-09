Lyon, Fekir'in Liverpool'a transfer olmayacağını açıkladı
Olimpik Lyon, Nabil Fekir'in Liverpool ile anlaştığı iddialarına resmi yanıt verdi.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Lyon, son dönemlerde adı Liverpool ile anılan Nabil Fekir için resmi yayın organından bildiri yayınladı ve takımda kaldığını açıkladı.
Lyon yönetimi yaptığı resmi açıklamada, İngiliz ekibi Liverpool ile yapılan müzakerelerin başarılı olmadığını ve bu transfer pazarlığının sona erdiğini resmi olarak bildirdi.
Fekir, bu sezon mavi-beyazlı ekiple çıktığı 40 karşılaşmada 23 gol 8 asistlik performans gösterdi.
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