Rıdvan Dilmen: Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşiktaş'a ceza gelmemeli demişti

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Lyon ile Beşiktaş arasında oynanan olaylı UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ntvspor’da yayınlanan bir programa telefonla katılan Dilmen, iki kulübün Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi hakkında konuştu. Dilmen, Beşiktaş’a ağır bir ceza gelmeyeceği görüşünde.

“Beşiktaş için problem olacağını sanmıyorum”

Açıkçası problem olacağını düşünmüyorum. Ceza benim için sürpriz olur. Servet Yardımcı’nın da bu konuyla ilgili girişimlerde bulunduğunu biliyorum. İnşallah Beşiktaş sıkıntısı yaşamaz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayken, bu konuyla ilgili konuşmuştu. Cumhurbaşkanımız Beşiktaş'a ceza gelmemeli, takipçisi olunmalı demişti. Ben Beşiktaş taraftarının statta olacağını biliyorum. Gerekli çalışmaların yapıldığını biliyorum.

“Fransızlar lobi yaparsa ayıp ederler”

Lobi, çok kritik olaylarda gerekiyor olabilir. Beşiktaş gidip oynamış, Fransızlar da Beşiktaş’ı suçlamıyor. Stada giren 1 tane Beşiktaşlı yok. Bunun için lobiye gerek yok. Belki para cezası olabilir. Gelecekle ilgili bir takım kararlarla ilgili lobi gerekebilir. Görünen köy klavuz istemez. UEFA yetkililerine de bunu anlatmaya çalışıyorlar. Fransızlar bu konuda lobi yaparsa büyük ayıp olur.