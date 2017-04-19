Quaresma Lyon maçında sahada olacak

Portekizli yıldızın iyileşmesiyle rahat bir nefes alan Şenol Güneş, Adriano’nun yetişmemesi ihtimaline karşı iki plan geliştirdi. Tosic sol bekte oynarsa Mitrovic ve Atınç savunmanın ortasında yer alacak. Defansın solu Beck’e emanet edilirse merkezde Mitrovic ile Tosic görev yapacak.

Beşiktaş’ta tarihi Lyon rövanşı öncesi Ricardo Quaresma sevinci yaşanıyor. Sakatlığı yüzünden Fransa’daki maçta forma giyemeyen Portekizli yıldız yoğun tedavi sonunda tamamen iyileşti. Dün akşam takımla birlikte çalışan ve herhangi bir sorun yaşamayan Quaresma yarın Lyon’a karşı ilk 11’de sahaya çıkacak .

Kartal’da önceki akşam yapılan idmanda sakatlanan Adriano’nun durumu ise henüz netlik kazanmadı. Dünkü antrenmana çıkmayan ve tesislerde tedavi olan Brezilyalı oyuncunun dev maçta forma giymesinin zor olduğu aktarıldı.

Adriano’nun durumundaki belirsizlik yüzünden sıkıntılı olan Teknik Direktör Şenol Güneş tüm olasılıkları düşünerek farklı kadrolar üzerinde çalışıyor .

Stopere iki aday

Sol arka adalesinde kısmi yırtık bulunan Adriano’nun dev maça yetişmeme ihtimalini düşünen Güneş formül arayışına girişti. Tecrübeli hoca, Quaresma’nın iyileşmesi nedeniyle Babel’i yeniden sol kanada çekecek. Siyah-beyazlı teknik adam, Adriano’nun takımdaki yerini alamaması halinde savunmanın solunda Tosic’e şans tanıyacak. Bu durumda stoperde Mitrovic ile Atınç ikilisi görev yapacak.

Marcelo’nun cezalı olması nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Şenol Güneş savunmanın solunda Beck’e şans tanıması halinde Mitrovic’in yanında Tosic’e görev verecek. Bu arada antrenman ve maç eksiği nedeniyle ilk 11’de düşünülmeyen Caner Erkin’in ise savunmadaki sorunlar nedeniyle 18 kişilik kadroda yer alacağı aktarıldı.