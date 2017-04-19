Lyon maçı öncesi İstanbul'a geldi! Fabri'ye sürpriz
Lyon maçı öncesi İstanbul'a gelen Adriana Reveron, erkek arkadaşı Fabri'ye moral verdi.
Yaptığı hatayla Beşiktaş'ın Lyon'a yenilmesine sebep olan İspanyol kaleci Fabri'ye büyük sürpriz.
İspanya'da ünlü bir model olan ve işleri nedeniyle hayatını burada sürdüren Adriana Reveron, erkek arkadaşının yaşadığı talihsiz olay sonrası apar topar İstanbul'da aldı. İkili Nişantaşı'nda ortaya çıktı. Güzel model moralsiz olan sevgilisinin yüzünü güldürmek için elinden geleni yaptı.
İşleri nedeniyle hayatının büyük bir kısmını İspanya'da sürdüren ünlü model, önceki gün ilk kez Nişantaşı’nda objektiflere takıldı.
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