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Beşiktaş'ta Lyon öncesi Quaresma şoku!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında kritik Trabzonspor-Beşiktaş maçında Quaresma sakatlandı.

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Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Arena'da oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçında Quaresma sakatlandı.
 
Mücadeleden önce ısınma hareketlerinde Portekizli yıldızın adelesi sertleşmişti. Oyuna ilk 11'de başlayan Quaresma 30. dakikada kendini yere bıraktı. Sağlık ekipleri tarafından tedavi edilirken maça devam edemeyeceği anlaşılan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, yerini 34. dakikada Aboubakar'a bıraktı.
 
"Lyon maçında oynamam çok zor"
 
UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Lyon ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Quaresma'nın sakatlığının ciddi olup olmadığı hakkında kup bir açıklama yapmazken A Spor Quaresma'nın "Lyon maçında oynamam çok zor" dediğini bildirdi.

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