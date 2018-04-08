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Lyon, Marcelo'nun 2 gol attığı maçta deplasmanda Metz'i 5-0 mağlup etti

Fransa Ligue 1'in 32. haftasında Lyon, deplasmanda son sıradaki Metz'i 5-0'lık skorla geçti.

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Metz - Lyon maçında kazanan, 5-0'lık skorla Lyon oldu. Fransa Ligue 1'in 32. haftasındaki mücadele, Municipal Saint-Symphorien Stadı'nda oynandı.

Lyon'a galibiyeti getiren goller, 1. ve 20. dakikalarda Beşiktaş'ın eski oyuncusu Marcelo ile 65. dakikada Depay, 68. dakikada Traore ve 86. dakikada Mariano'dan geldi.

Bu sonucun ardından Lyon üst üste 4. galibiyetini aldı ve 63 puanla 3. sırada yer aldı. Metz ise 22 puanla ligin dibindeki yerini değiştiremedi.

Ligue 1'in 33. haftasında Lyon evinde Amiens'i konuk edecekken, Metz ise deplasmanda Rennes'e konuk olacak.

(Sporx)

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