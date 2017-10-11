Lyon, Trabzonspor'un yıldızı Fabian Castillo için 5 milyon euro ödemeye hazır
Beşiktaş maçında Castillo'yu izleten Fransız ekibi Lyon, 5 milyon euroluk teklifle Trabzonspor'un kapısını çaldı.
Trabzonspor'da sezon başında ameliyat olan ve aylar sonra formasına kavuşan Fabian Castillo'ya; Lyon'dan teklif geldi. Beşiktaş maçında Kolombiyalı oyuncuyu izleten Fransızlar'ın, 5 milyon euroluk bir teklifle Bordo-Mavili kulübün kapısını çaldıkları öğrenildi.
Trabzonsporlu yöneticilerin bu sezon içinde Castillo'yu hiçbir takıma vermeyi düşünmedikleri için teklifi reddettikleri öğrenilirken Castillo'nun da şu anda Trabzon'dan başka bir yerde oynamak istemediğini belirtip Lyon'a sıcak bakmadığını söylediği öğrenildi.
Haberturk
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