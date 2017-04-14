Lyon Valiliği açıkladı: 12 yaralı, 12 gözaltı
Dün gece oynanan Lyon - Beşiktaş maçında yaşanan olaylardan sonra 12 gözaltı, 12 yaralının olduğu açıklandı.
Lyon Valiliği'den yapılan açıklamada, yaşanan olaylarda 7 taraftarın yanı sıra, 3 polis ve 2 jandarmanın da hafif yaralandığı bildirildi.
Olayların ardından her iki takımdan toplam 12 taraftarın ise gözaltına alındığı kaydedildi.
Lyon Stadı'nda dün oynanan maçta Fransız ekibi, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmişti.
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