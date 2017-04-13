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Lyon-Beşiktaş maçı öncesi bayrak skandalı!

Lyon - Beşiktaş maçı öncesinde taraftarlar sahaya girerken, olaylar yatıştıktan sonra bir skandal yaşandı.

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Lyon - Beşiktaş maçının başlamasına dakikalar kala yaşanan skandal olaylar sonrasında Fransız polisi görülmemiş bir uygulamaya imza attı.

Lyon taraftarlarının sahaya indiği ve yaklaşık 45 dakika gecikmeyle başlayan karşılaşmada Türk taraftarlardan bayraklar toplatıldı.

TARAFTAR ALAMADI, POLİSLER ZORLA ALDI

Önce Lyon taraftarları, Beşiktaş taraftarlarından bayrakları almak istedi, ardından ise bazı Fransız polisleri, Parc OL'de Güney Tribüne çıkarak bazı Beşiktaşlı taraftarlardan zorla bayraklarını aldı.

Yaşananları Fransız rejisi ekranlara getirmezken, UEFA'nın yaşanan skandalın ardından Lyon'a ciddi bir ceza verebileceği kaydedildi.

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