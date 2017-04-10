Lyon Başkanı Aulas'tan flaş Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş - Lyon maçına sayılı günler kala Lyon'un Fransa Ligi'nde deplasmanda Lorient'e 4-1 yenilmesi, Lyon'u karıştırdı. Fransız basını ağır yenilginin faturasını teknik direktör Bruno Genesio'ya çıkartırken, Genesio'nun ''Lorient ve Beşiktaş maçı birbirlerine bağlantılı. Beşiktaş maçına hazır olmak için Lorient maçını kazanmalıyız'' yorumu hatırlatıldı.

GENESIO'YA ELEŞTİRİ VAR

Lorient karşısında Lyon'un çok fazla rotasyona girdiği belirtilirken, maç kadrosundaki çoğu futbolcunun Beşiktaş karşısında forma giymeyeceğini bildikleri kaydedildi. Lorient teknik direktörü Bernard Casoni, maç sonu yaptığı açıklamada ''Alexander Lacazette'i yedek kulübesinde görünce çok rahatlamıştım'' sözlerini kullanmıştı.

BAŞKANDAN İDDİALI SÖZLER

Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas da yenilgiden dolayı yaşadığı rahatsızlığı dile getirirken, ''Dördüncü sıra için yerimizin kesin olmadığını gördük ve Perşembe günü oynayacağımız zorlu Beşiktaş maçı öncesi kendimizi psikolojik bir zorluğa soktuk. Avrupa Kupası'nda yarı finale çıkmak istiyorsak birkaç gün içinde acilen bu formumuzu yukarı çekmeliyiz. dedi.

Jean-Michel Aulas, UEFA Avrupa Ligi'nde Perşembe günü oynanacak Beşiktaş maçı için ise ''Lyon futbolcularının yeteneğinden hiç şüphem yok. Perşembe günü Beşiktaş maçı için anahtar kelime 'gurur' olacak.'' şeklinde konuştu.