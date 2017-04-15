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Lyon Teknik Direktörü Bruno Genesio, Bastia maçı kadrosuna 7 futbolcusunu almadı

Lyon'dan Beşiktaş maçı öncesinde büyük değişiklik! Lyon teknik direktörü Bruno Genesio, Fransa Ligi'nde karşılaşacakları Bastia maçı kadrosuna 7 as futbolcusunu dahil etmedi.

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Lyon'da Beşiktaş maçı öncesi kadronun yarısından fazlası değişti! Fransa Ligi'nde Bastia deplasmanına çıkacak olan Lyon'da teknik direktör Bruno Genesio, ilk 11'in vazgeçilmez 7 futbolcusunu maç kadrosuna almadı.

20 Nisan tarihinde Vodafone Arena'da 2-1 biten ilk maçın rövanşında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Lyon'da Mammana, Morel, Jallet, Tolisso, Fekir, Valbuena ve Lacazette maç kadrosuna alınmadı.

YILDIZLAR, BEŞİKTAŞ İÇİN SAKLANIYOR! 

Lyon teknik direktörü Bruno Genesio'nun 7 futbolcuyu Beşiktaş maçı için düşündüğü ve Bastia maçında yormak istemediği kaydedildi.

Lyon'un Bastia maçı kafilesinde yer alan futbolcular ise şu şekilde;

Lopes, Gorgelin - Rafael, Diakhaby, Gaspar, Nkoulou, Rybus, Yanga-Mbiwa - Aarar, Darder, Ferri, Gonalons, Allart - Cornet, Memphis, Dzabana, Ghezzal, Maolida, Mateta.

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