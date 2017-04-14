Lyon rövanş maçı seyircisiz oynansın diye UEFA'ya başvurdu
Dün gece yaşanan olaylardan sonra UEFA'ya başvuran Lyon Kulübü, rövanş maçının seyircisiz oynanmasını istedi.
- Ajansspor
Lyon-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi çeyrek finali ilk maçında yaşanan olayların ardından Lyon Kulübü UEFA'ya resmen başvurdu.
Lyon Kulübü tarafından UEFA'ya yapılan başvuruda, maç seyircisiz oynansın ve ekstra güvenlik önlemi alınsın talebinde bulunuldu.
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