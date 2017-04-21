Lyon'lu futbolcular Vodafone Arena'nın atmosferine hayran kaldı
Dün gece Vodafone Arena'ya çıkan Lyon'lu futbolcular karşılaştıkları atmosfer karşısında birbirlerine bakıp şaşkınlıklarını gizleyemediler.
- Fanatik
Fransız takımının futbolcuları sahaya çıktığında tribünde oluşan atmosfer şok etkisi yarattı.
Siyah-Beyazlı taraftarların coşkusunu gören Lyon takımı oyuncuları, birbirlerine tribünü işaret ederek şaşkınlıklarını gizleyemediler.
Beşiktaşlı taraftarlar da, rakip takımı baskı altına alabilmek adına ellerinden geleni yapıp, penaltılar da dahil olmak üzere maçın başından sonuna kadar müthiş tezahüratlarla stadı inlettiler.
Penaltılarla elenen takımlarına, müthiş tezahüratla destek verdiler.
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