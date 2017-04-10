Fikret Orman'ın Lyon'u UEFA'ya şikayet ettiği ortaya çıktı

Beşiktaş'ın UEFA Kupası çeyrek finalinde karşılaşacağı Fransız temsilcisi Lyon ile geçen hafta yaşadığı kriz UEFA'ya taşındı.



Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş'in Lyon'un Metz'le oynadığı karşılaşmayı izleme isteği reddedildi. Beşiktaş'ın, Fikret Orman ve Şenol Güneş'in karşılaşmaya "Seyircisiz maç" gerekçesiyle alınmamaları üzerine Fransa Futbol Federasyonu ve Lyon'u UEFA'ya şikayet ettiği ortaya çıktı.



Siyah-beyazlı kulübün büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı olayın ardından UEFA Başkanı Ceferin'e bir mektup yazarak yaşananları anlattığı ve bu konuda taraflara gerekli işlemin yapılmasını talep ettiği öğrenildi.



UEFA'nın da konuyla ilgili Beşiktaş Kulübü'ne "Konu UEFA'nın bir organizasyonu olmadığı için bizim tarafımızdan yapılacak bir şey yok. Ancak konu hakkında Fransa Futbol Federasyonu ile görüşülmüş ve federasyon da konunun lig organizasyonunu gerçekleştiren Fransa Ligler Birliği'nin kararı olduğunu tarafımıza iletmiştir" şeklinde dönüş yaptığı öğrenildi.