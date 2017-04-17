Lyon'un başkanı iyice ipin ucunu kaçırdı!
Lyon - Beşiktaş maçında taraftarlarını tribünlere davet eden Aulas'ın yerine dönmeyen seyircilere 'Ne yani tribünleri sana meşale attı diye Türklere mi terk edeceksin?' dediği ortaya çıktı.
Lyon Kulübü Başkanı Aulas'ın Beşiktaş maçı öncesi çıkan olaylardan sonra şok küfür ettiği ortaya çıktı.
Aulas'ın eline mikrofonu alıp taraftarları tribüne davet ettikten sonra yerine dönmeyen seyircilere, "Eğer tribündeki yerine dönmezsen, benden daha fazla kork! Bok herif! Oraya gelip maçı seninle izleyeceğim. Ne yani tribünleri sana meşale attı diye Türklere mi terk edeceksin?" dediği cep telefonunun kamerasına yansıdı.
Bu sözler Aulas'ın kendini kaybettiğini belgeledi.
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