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Lyon'un başkanı Jean-Michel Aulas defans için 3 kulüple görüştüklerini açıkladı

Beşiktaş'ın tecrübeli defans oyuncusu Marcelo'yu transfer etmek istediği iddia edilen Lyon'da Başkan Jean-Michel Aulas, transfer için önemli açıklamalarda bulundu.

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Lyon, stopere kimi transfer edecek? Stoper transferinde Beşiktaş'tan Marcelo ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Jason Denayer'i listesine aldığı iddia edilen Lyon'da başkan Jean-Michel Aulas, transfer hakkında konuştu.

Bertrand Traore'nin imza töreninde konuşan Aulas, defans poziyonu için transfer yapacaklarını belirtti ve en az 3 futbolcu ile görüşme halinde olduklarını söyledi.

3 ADAY VAR

Fransız takımın başkanı, ''Stoper için 3 kulüple görüşüyoruz. Son kararı sportif performansa göre vereceğiz'' şeklinde konuştu. Lyon'un stoper transferi için Marcelo, Denayer ve Mangala ile ilgilendiği belirtiliyor.

Aulas, Arsenal'in Fransız forveti Giroud iddiaları hakkında da konuşurken, ''Arsenal, Giroud'u tutmak istiyor. Biz de forvet stoğu yapacak değiliz'' dedi. (Sporx)

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