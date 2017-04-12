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Lyon'un Beşiktaş kadrosu belli oldu

Lyon - Beşiktaş maçı öncesi Fransız temsilcisinin kadrosu belli oldu! İşte Lyon'un Beşiktaş karşısındaki 18 kişilik kadrosu.

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Lyon'un kamp kafilesi belli oldu! UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Lyon'un kamp kadrosu açıklandı.

Lyon'un açıklanan kamp kadrosunda sakatlığı bulunan orta saha Maxime Gonalons ve statü gereği oynayamayacak olan Depay yer almıyor. Ayrıca Nicolas Nkoulou ve Maciej Rybus kadroda olmayan diğer isimler oldu.

İşte Lyon'un Beşiktaş maçı kamp kafilesi:

Gorgelin, Lopes, Diakhaby, Jallet, Mammana, Morel, Rafael, Yanga Mbiwa, Aouar, Darder, Ferri, Tolisso, Tousart, Cornet, Fekir, Ghezzal, Lacazette, Valbuena.

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