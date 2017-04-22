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Galatasaray, Rachid Ghezzal'ın menajeri ile görüştü

Beşiktaş maçlarında Lyon'un en zayıf halkalarından biri olarak görülen Rachid Ghezzal'ın menajeri Galatasaray'la görüştü.

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Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Lyon'un sağ açığı Rachid Ghezzal'ın menajeri Nikola Franco'nun İstanbul'a geldiği iddia edildi.

Lyon'un UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Beşiktaş ile oynadığı rövanş karşılaşmasını izleyen Hırvat menajerin, karşılaşmadan önce İgor Tudor'un menajeri Anthony Seric ile yemek yediği belirtiliyor. İkilinin, Ghezzal'ın transfer şartlarını konuştuğu ileri sürüldü. Cezayir futbol sitesi 'competition.dz' geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılı ekibin, Ghezzal'la ilgilendiğini yazmıştı.

SÖZLEŞMESİ BİTECEK

Lyon ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Rachid Ghezzal, sağ kanatta oynuyor. 24 yaşındaki futbolcu bu sezon takımına 32 maçta 2 gol, 7 asistlik katkı sağladı. Genç yetenek ile Atletico Madrid ve Sevilla'nın da ilgilendiği belirtildi. Galatasaray'ın Tudor'un beğendiği Ghezzal'ı şartlar oluşursa kadrosuna katmayı planladığı ifade edildi.

ASLEN CEZAYiRLi TAM BiR JOKER

Fransa'da doğan Rachid Ghezzal aslen Cezayirli. Lyon'un alt yapısında yetişti. 2012 yılından bu yana görev yaptığı A takımda 81 maçta 11 gol attı. Milli takım tercihini Cezayir'den (11 maç/1 gol) yana kullanan solak futbolcu, orta sahanın her bölgesinde oynayabiliyor. 

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