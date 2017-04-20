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Tolisso Juventus'a transfer oluyor

Lyon'un başarılı orta saha oyuncusu Tolisso için Juventus devreye girdi.

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Bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'la tur mücadelesi yapacak olan Lyon'un genç yıldızı Corentin Tolisso için İtalya'nın dev kulüpleri büyük bir yarışın içine girdi. 

Fransız Gazetesi L'Equipe'te yer alan habere göre; Napoli, Inter, Milan, Juventus ile Manchester City, Tottenham ve Arsenal, 22 yaşındaki oyuncu için mücadele içinde ancak Juventus, transferi bitirmeye çok daha yakın...

Sözleşmesi 2020 yılında sona erecek olan Fransız orta saha için Olympique Lyon'un tam 45 milyon euro talep etmesi beklenirken, transferin sezon sonu gelmeden bile bitebileceği belirtildi. 

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