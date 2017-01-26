Maç öncesi korkutan manzara!

Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan saat 11.00'de hareket etmesi planlanan ancak gecikmeli olarak kalkabilen ve Kayseri'ye inemeyeceği belli olunca Adana'ya yönlendirilen kafilenin uçağı az önce Şakirpaşa Havalimanı'na iniş yaptı. Siyah-Beyazlı kafilenin Kayseri Kadir Has Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak maça yetişmeye çalışıyor.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş Kulübü, kafilenin Kayserispor maçı için özel bir uçakla Adana'ya uçtuğunu ve bir saatlik yolculuk sonrası Adana'ya ulaştığını belirterek "Ekibimiz karayoluyla Kayseri'ye geçecek" açıklamasını yaptı.

KADİR HAS STADI ENDİŞELENDİRİYOR

Saat 18.00'de başlayacak mücadele öncesi Kayseri Kadir Has Stadyumu'nun karla kaplı zemini iki takımı da endişelendiriyor. Yoğun Kar yağışının sürdüğü Kayseri'de maç saati neler olacağı merak ediliyor. Yolda gecikme olsa da TFF'nin maçı 18.00 olmasa da 19.00 veya 20.00 gibi ileri bir saate erteleyerek bugün oynatacağı öğrenildi.