Maç öncesi korkutan manzara!
Türkiye Kupası grup aşaması son maçında Kayserispor ile bu akşam deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, hava şartları nedeniyle Kayseri yerine Adana'ya indi. Siyah-Beyazlı takım 18.00'de oynanacak maç için Kayseri'ye karayoluyla yetişmeye çalışıyor. Öte yandan maçın oynanacağı Kadir Has Stadı'ndan gelen görüntü ise endişe yarattı.
Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan saat 11.00'de hareket etmesi planlanan ancak gecikmeli olarak kalkabilen ve Kayseri'ye inemeyeceği belli olunca Adana'ya yönlendirilen kafilenin uçağı az önce Şakirpaşa Havalimanı'na iniş yaptı. Siyah-Beyazlı kafilenin Kayseri Kadir Has Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak maça yetişmeye çalışıyor.
BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA
Beşiktaş Kulübü, kafilenin Kayserispor maçı için özel bir uçakla Adana'ya uçtuğunu ve bir saatlik yolculuk sonrası Adana'ya ulaştığını belirterek "Ekibimiz karayoluyla Kayseri'ye geçecek" açıklamasını yaptı.
KADİR HAS STADI ENDİŞELENDİRİYOR
Saat 18.00'de başlayacak mücadele öncesi Kayseri Kadir Has Stadyumu'nun karla kaplı zemini iki takımı da endişelendiriyor. Yoğun Kar yağışının sürdüğü Kayseri'de maç saati neler olacağı merak ediliyor. Yolda gecikme olsa da TFF'nin maçı 18.00 olmasa da 19.00 veya 20.00 gibi ileri bir saate erteleyerek bugün oynatacağı öğrenildi.
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