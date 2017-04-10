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Maç öncesi Muslera'dan beklenmedik hareket

Fernando Muslera, Başakşehir maçı öncesindeki ısınma hareketlerinin ardından kramponlarının vidalarını uzattırdı.

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Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera'dan maç öncesi sürpriz hareket! Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynadığı maçın öncesinde Fernando Muslera sürpriz bir değişikliğe gitti.
 
Fernando Muslera, karşılaşma öncesi ısınma hareketleri sırasında sahanın çimlerini test etti ve daha sonra kramponlarının vidalarını uzattırdı.
 
Muslera'nın çimlerin uzunluğu nedeniyle böyle bir tercih yaptığı belirtildi.

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