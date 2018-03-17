Maç öncesi Volkan Demirel, Muslera'ya sarıldı

Kadıköy'deki dev derbi, güzel görüntülere sahne oldu. Isınmaya çıkan Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, meslektaşı Fernando Muslera'nın yanına gitti.

Tecrübeli eldiven, sarı-kırmızılı kaleciye sarılırken, başarı dileklerini de iletti.

Kaptan'a büyük ilgi

Fenerbahçe'de tribünler kaptan Volkan Demirel'e özel ilgi gösterdi. Takım sahaya çıktığında ilk olarak sarı-lacivertli kaleci tribünlere çağrıldı. Dört tribün birden Volkan'ı çağırarak hem destek verdi hem motive etti. Volkan da tribünlere hırsını göstererek hareketlerde bulundu.

Eski yıldızlardan destek

Zorlu derbi öncesi Fenerbahçe'de bir dönem forma giymiş eski yıldızlardan tek tek destek mesajı geldi. Sarı-lacivertli formayı giymiş eski yıldızlardan başta Robin Van Persie olmak üzere, Stephan Appiah, Mateja Kezman ve Dirk Kuyt gibi isimler, derbide başarı mesajları gönderdi.

(Görüntü Beinsports'tan alınmıştır)