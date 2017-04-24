Maç oynanırken hakemin yüzüne biber gazı attılar!
Norveç 2. Ligi'ndeki Kongsvinger ile Ranheim arasında maçta hakeme biber gazı attılar...
- Sporx
Norveç 2. Ligi'nde hakeme acı sprey attılar! Futbol sahalarında ender görülen bir olay Norveç 2. Ligi'nde yaşandı.
Kongsvinger ile Ranheim arasında oynanan maçın son dakikalarına doğru taraftar hakeme renkli biber gazı attılar. Maçın yan hakemi Ole Andreas Skogsrud'un yüzüne son dakikalara doğru tribünden inen bir taraftar biber gazı attı. Yaşanan olay sonrasında hakem maçı durdurdu ve yan hakemin tedavisi için sağlık görevlileri sahaya girdi.
Hakeme biber gazı atan taraftarın polis tarafından yakalanıp, tutuklandığı açıklandı.
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