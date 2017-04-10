Maç sonu Başakşehir'den Galatasaray'a gönderme!
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'ı evinde 4-0'la hezimete uğratan Medipol Başakşehir'de maçın bitiş düdüğüyle birlikte stadyum hoparlörlerinden 'Şampiyonlar Ligi' müziği çalındı.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'ni etkileyecek kritik maçta gülen taraf Medipol Başakşehir oldu.
Lacivert turunculular evinde Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek, şampiyonluk yolunda 'ben de varım' derken, sarı kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi umutlarını mucizelere bıraktırdı.
3. İstanbul Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede Adebayor'un hat-tricki ve Mustafa'nın golüyle farklı bir galibiyete imza atan Başakşehir, artık 'Şampiyonlar Ligi'ndeyim mesajı gönderdi.
Hakem Cüneyt Çakır'ın maçı bitiren düdüğüyle birlikte stadyum hoparlörlerinden Şampiyonlar Ligi müziği çalınırken, Başakşehirli futbolcular ve teknik heyet büyük bir coşku yaşadı.
Kendilerine ayrılan bölümde maçı izleyen Galatasaray taraftarları ise üzüntüden kahroldu.
Maç boyunca Galatasaray yönetimine ve futbolculara tepki gösteren sarı kırmızılı taraftarlar, maçın ardından da protestolarını sürdürdü.
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