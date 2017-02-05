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Gümüşdağ: İlk gol gerçekten ofsayt

İstanbul Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikleri maçta attıkları ilk golün ofsayt olduğunu söyledi.

Göksel Gümüşdağ, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, pozisyonu tekrar izlediğini ve ilk gollerinin ofsayt olduğunu gördüğünü belirtti. Gümüşdağ, hakemin art niyetli olmadığının da altını çizerek, şöyle konuştu:

"İlk gol gerçekten ofsayt"

"İlk gol gerçekten ofsayt. Dolayısıyla her zaman söylemeye devam ediyorum, devam da edeceğim; video hakemliği, Türk futbolu için olmazsa olmaz. Hakem bunun ofsayt olduğunu göremiyorsa, video hakemliği yani beşinci yardım dediğimiz görebilecek. Bu tip şeylerin olmasını istemeyiz. Ne Galatasaray'ın ne de bizim lehimize. Doğru olan neyse o olsun. Ben de Galatasaray adına üzüldüm. Video hakemliği 2017-2018 sezonunda bizim olmazsa olmazımızdır. Tüm kulüpler bu konuda mutabıkız. Martta video hakemlik denemelerine başlamamız gerekiyor, 2017-2018 sezonunda da mutlaka devreye almamız lazım ki hiçbir camianın canı yanmasın."

Göksel Gümüşdağ, gelecek hafta Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Mesut Altan ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) Danışmanı Roberto Rosetti'nin Zürih'e giderek, video hakem uygulaması ile ilgili görüşmelerde bulunacaklarını dile getirdi.

"Emre'ye kart gerekiyordu ama rengini bilemem"

Başkan Gümüşdağ, Emre Belözoğlu'nun sarı kart gördüğü pozisyonla ilgili olarak ise, "Emre'nin pozisyonunu takip etmedim, bilmiyorum. Orada da kart gerekiyordu ama kartın rengini bilemem, onu izlemedim." ifadelerini kullandı.

Gümüşdağ, yayın ihalesiyle ilgili olarak Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile arasında geçen diyalogla ilgili gelen bir soruya da "Aziz Bey'le konularla ilgili gerekli açıklamaları yaptığımı düşünüyorum. Yayın ihalesine 1 yıldır çalıştık, orada da gerekli açıklamaları yaptım. Zannediyorum o da tatmin oldu." cevabını verdi.

Göksel Gümüşdağ, son olarak yeni transferleri Emmanuel Adebayor hakkında da şunları kaydetti: "Adebayor transferinden sonra maillerimiz kilitlendi. Adebayor bir dünya yıldızı, kariyerini konuşmaya gerek yok. Henüz tam hazır değil. Kadroda olduğu için hoca oyuna aldı. Yakında daha iyi bir Adebayor göreceğiz."

AA

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