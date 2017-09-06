Maç sonu Emre Mor sevinmedi Lucescu yıldız oyuncuyu uyardı
Hırvatistan zaferinin ardından Emre Mor sevinmek yerine soyunma odasına doğru yöneldi. A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu ise genç yıldızın yanağını okşayıp sevince dahil olmasını istedi.
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte zaferin tavan yaptığı Eskişehir Yeni Stadyumu'nda bir ayrıntı gözlerden kaçmadı.
90 dakikanın ardından Ay-Yıldızlı oyuncular, galibiyeti tribünlerle paylaşırken, Emre Mor sevinmek yerine soyunma odasına gitmek istedi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu genç oyuncunun yanağını okşayarak, sevince katılmasını istedi. Ancak Mor, bu uyarı yerine soyunma odasına gitmeyi tercih etti.
(Sabah)
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