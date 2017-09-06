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Maç sonu Emre Mor sevinmedi Lucescu yıldız oyuncuyu uyardı

Hırvatistan zaferinin ardından Emre Mor sevinmek yerine soyunma odasına doğru yöneldi. A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu ise genç yıldızın yanağını okşayıp sevince dahil olmasını istedi.

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Maçın bitiş düdüğüyle birlikte zaferin tavan yaptığı Eskişehir Yeni Stadyumu'nda bir ayrıntı gözlerden kaçmadı.
 
90 dakikanın ardından Ay-Yıldızlı oyuncular, galibiyeti tribünlerle paylaşırken, Emre Mor sevinmek yerine soyunma odasına gitmek istedi.
 
A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu genç oyuncunun yanağını okşayarak, sevince katılmasını istedi. Ancak Mor, bu uyarı yerine soyunma odasına gitmeyi tercih etti.
 
(Sabah)

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