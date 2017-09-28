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Maç sonucu: Borac Cacak - Fenerbahçe Doğuş: 81-93

Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Sırbistan temsilcisi Borac Cacak'ı 93-81 yendi.

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Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Sırbistan temsilcisi Borac Cacak'ı 93-81 mağlup etti.
 
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Doğuş'ta sakatlıkları bulunan ve İstanbul'da tedavilerine devam edilen Ali Muhammed ile Nikola Kalinic'in yanı sıra CSKA Moskova maçında sakatlanan Melih Mahmutoğlu, Borac Cacak karşısında forma giymedi.
 
Karşılaşmaya Sloukas, Nunnally, Guduric, Vesely ve Thompson ilk 5'iyle başlayan Fenerbahçe Doğuş, ilk çeyreğini 26-16 önde kapattığı mücadelede soyunma odasına 45-37 üstün gitti.
 
İkinci yarıya etkili başlayan ve son periyoda 69-65 önde giren ev sahibi ekip karşısında üstünlüğü yeniden ele geçiren Fenerbahçe Doğuş, sahadan 93-81 galip ayrıldı.
 
Fenerbahçe Doğuş adına maçın en skorer isimleri 12'şer sayı atan Sinan Güler ile Vesely oldu.

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