Maç sonucu: Mornar Split - Galatasaray: 8-4

Galatasaray Sutopu Takımı, Avrupa Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme C Grubu ilk maçında Hırvat ekibi Mornar Split'e 8-4 mağlup oldu.

İsrail'in Tel Aviv kentinde gerçekleştirilen müsabakada Galatasaray, Mornar Split karşısında ilk periyodu 2-0, ikinci periyodu 4-2, üçüncü periyodu ise 6-2 geride geçerken, Hırvatistan temsilcisi 4 sayı farkla kazanmayı bildi.

Sarı-kırmızılı ekip, gruptaki ikinci maçını yarın ASA Tel Aviv, üçüncü ve son maçını ise 17 Eylül Pazar günü Yunanistan'ın ANK Glifada takımıyla yapacak.

ASA Tel Aviv, Galatasaray, Mornar Split ve ANK Glifada takımlarının yer aldığı C Grubu maçlarını ilk iki sırada tamamlayan ekip, 2. ön eleme turu gruplarına katılmaya hak kazanacak.