Son Dakika Haberleri E-gazete 15Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Maç sonucu: Mornar Split - Galatasaray: 8-4

Galatasaray Sutopu Takımı, Avrupa Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme C Grubu ilk maçında Hırvatistan'ın Mornar Split takımına 8-4 yenildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray Sutopu Takımı, Avrupa Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme C Grubu ilk maçında Hırvat ekibi Mornar Split'e 8-4 mağlup oldu.
 
İsrail'in Tel Aviv kentinde gerçekleştirilen müsabakada Galatasaray, Mornar Split karşısında ilk periyodu 2-0, ikinci periyodu 4-2, üçüncü periyodu ise 6-2 geride geçerken, Hırvatistan temsilcisi 4 sayı farkla kazanmayı bildi.
 
Sarı-kırmızılı ekip, gruptaki ikinci maçını yarın ASA Tel Aviv, üçüncü ve son maçını ise 17 Eylül Pazar günü Yunanistan'ın ANK Glifada takımıyla yapacak.
 
ASA Tel Aviv, Galatasaray, Mornar Split ve ANK Glifada takımlarının yer aldığı C Grubu maçlarını ilk iki sırada tamamlayan ekip, 2. ön eleme turu gruplarına katılmaya hak kazanacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Foseptik çukuru, bebeği annnesiz, ineği yavrusuz bıraktı

Foseptik çukuru, bebeği annnesiz, ineği yavrusuz bıraktı

Çılgın adam evini kayanın üzerine inşa etti

Çılgın adam evini kayanın üzerine inşa etti

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA