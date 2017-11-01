Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Maç sonunda kavga! Quaresma ile Raggi sert tartışma yaşadı

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın Monaco ile 1-1 berabere kaldığı maçın sonunda saha içinde gerginlik yaşandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. maçında Beşiktaş, Monaco'yu Vodafone Park'ta konuk etti. 1-1 sona eren mücadelenin sonunda saha içinde gerginlik yaşandı.

Beşiktaş'ın yıldızı Quaresma, Monaco'nun kaptanı Raggi ile sözlü tartışma yaşadı. Dİğer Beşiktaşlı Adriano ise Monaco'nun tecrübeli ismi Fabinho ile sürtüşme yaşadı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Osman Kavala, 'Anayasayı ihlal' suçundan tutuklandı

Osman Kavala, 'Anayasayı ihlal' suçundan tutuklandı

O gösterilerin sırrı ortaya çıktı

O gösterilerin sırrı ortaya çıktı

Kadınlara zencefil erkeklere zerdaçal

Kadınlara zencefil erkeklere zerdaçal

Çok basit ama çok faydalı bilgiler

Çok basit ama çok faydalı bilgiler

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA