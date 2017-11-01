Maç sonunda kavga! Quaresma ile Raggi sert tartışma yaşadı
Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın Monaco ile 1-1 berabere kaldığı maçın sonunda saha içinde gerginlik yaşandı.
Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. maçında Beşiktaş, Monaco'yu Vodafone Park'ta konuk etti. 1-1 sona eren mücadelenin sonunda saha içinde gerginlik yaşandı.
Beşiktaş'ın yıldızı Quaresma, Monaco'nun kaptanı Raggi ile sözlü tartışma yaşadı. Dİğer Beşiktaşlı Adriano ise Monaco'nun tecrübeli ismi Fabinho ile sürtüşme yaşadı.
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