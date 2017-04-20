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Caner Erkin, Lyon maçında takımda olacağını açıkladı

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında bu akşam sahasında Fransız ekibi Olympique Lyon'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta Caner sürprizi yaşanıyor.

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Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Caner Erkin dev karşılaşmaya saatler kala yaptığı paylaşım ile herkesi heyecanlandırdı. Hocası Şenol Güneş'in Lyon karşısında kendisine şans verdiğini açıklayan yıldız oyuncu twitter hesabından "Uzun bir aradan sonra takımımla birlikte sahaya çıkmanın heyecanı. Hep birlikte tarih yazalım" paylaşımını yaptı.

Bu paylaşımın ardından kadroda olduğu kesinleşen Caner'in ilk 11'de mi yoksa yedek kulübesinde mi yer alacağı merak edilmeye başlandı.

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