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Dün gece Lahoz'un yönettiği maç sosyal medyayı salladı

Dün gece Lyon - Beşiktaş maçında çaldığı düdüklerle ve verdiği kararlarla futbolseverlerin büyük takdirini toplayan İspanyol hakem Antonio Miguel Mateu Lahoz sosyal medyada da gündem oldu.

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İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz mükemmele yakın bir yönetim sergiledi.
 
Hakem Antonio Mateu Lahoz mükemmele yakın bir yönetim sergiledi. Büyük çekişmeye sahne olan maçtaki tüm kararlarında tam isabet sağlayan İspanyol hakem, yardımcılarıyla da yüksek seviyede uyum gösterdi.

Birçok kritik pozisyonda tecrübesini konuşturan ve doğru kararlara imza atan Lahoz zaman zaman Lyon’lu futbolcular ve tribünlerden tepki alsa da performansını hiç bozmayarak alkışları topladı. 

Fabri golü yedi, hakem yanına koştu
 
Beşiktaş'ta en çok üzülen isimlerin başında 2. golde yaptığı hatayla Fabri geldi. Fabri'nin yaptığı hatanın ardından yaşadığı büyük üzüntü sırasında maçın yönetimi ile alkış alan hakemi Lahoz'un hareketi de dikkatleri çekti. Lahoz, Fabri'nin yanına gelerek İspanyol oyuncuyu elini uzattı ve teselli etti

Öte yandan hakem sosyal medyada gecenin en çok konuşulan isimlerinde başı çekti.

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