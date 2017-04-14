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Lyon - Beşiktaş maçını anlatan TRT spikeri çıldırdı

Lyon - Beşiktaş maçını anlatan TRT spikeri Kerem Öncel, özellikle Fabri'nin yaptığı skandal hatadan sonra resmen çıldırdı.

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Lyon'un Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçta TRT spikeri Kerem Öncel de adeta maçı yaşadı. Pozisyonlara tepkilerini dile getiren ve samimi anlatımıyla dikkati çeken Öncel, özellikle Fabri'nin yedirdiği golde kendisine engel olamadı.

İşte TRT spikerinin Lyon-Beşiktaş maçındaki anlatımlarından dikkati çekenler;

"Hakem çok iyi maç yönetiyor. Final falan yönetirse şaşırmam."

"Dikkatli olmamız lazım tehlikeli geliyorlar."

"Lyon'u hızlandırmamalıyız."

"Neye itiraz ediyorlar anlamıyorum."

"Necip çok acele ettin."

"Talisca bugün durgun."

"Fabri ne yapıyorsun. Anlaşılır gibi değil. Şurada ikinci pozisyonda niye vurmaz bir kaleci topa."

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